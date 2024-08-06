محافظ السويس يستقبل الرئيس التنفيذي لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية

السويس - صبرى غانم

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة اللواء الحسين فرحات الرئيس التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والوفد المرافق له بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوى السكرتير العام والمهندس طارق فتحى رئيس فرع الجهاز بالسويس.

وخلال اللقاء دار حوار بين المحافظ والوفد حول حرفة الصيد والصيادين والمشاكل والمعوقات التي تواجه حرفة الصيد والصيادين .

وأكد المحافظ على الاستعداد لعقد لقاء مع الصيادين لبحث مشاكلهم وطلباتهم والعمل على حلها ، مؤكداً على ان المحافظة علي اتم الاستعداد بالتعاون مع الجهاز لتذليل أي عقبات أو معوقات بهدف الارتقاء بحرفة الصيد والحفاظ على الثروة السمكية .

واكد المحافظ على رئيس الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتسهيل على الصياد من لاستخراج التصاريح الخاصة بها في موعدها المحدد .والتأكيد علي الالتزام بمواعيد السروح لكل مركب، استعدادا لبدء موسم الصيد في منتصف شهر سبتمبر 2024 ، والتأكيد علي استمرار حصة السويس من الاسماك لمنافذ الشركة المنتشرة بالمحافظة باسعار مخفضة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز دور الجهاز علي مستوي المحافظات في مجال الثروة السمكية ، مشيرا الي ان هناك خطة لعقد دورات تدريبية لخريجي كلية الثروة السمكية ، مشيراً إلى أننا علي استعداد للتعاون الكامل مع المحافظة للارتقاء بمنظومة الثروة السمكية.

وأكد المحافظ علي ان هناك مقترح ودراسة لإنشاء سوق اسماك حضاري يليق باسم السويس لتوفير جميع أنواع الاسماك لأهالي السويس بأسعار في متناول الجميع.

وفى سياق آخر، عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اليوم.مؤتمرالبناء الثقافي للأئمة بمحافظة السويس بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة السويس بحضور الدكتورعبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة و أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة

كما حضر كل من الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس والشيخ محمد فتحى مدير الدعوة بمديرية الاوقاف وعدد من الأئمة والمشايخ بمديرية أوقاف السويس.

في البداية رحب المحافظ بالائمة والمشايخ وقيادات مديرية الاوقاف معربا عن سعادته بتواجده وسط هذا العدد الكبير من العلماء ومشيدا بدور المؤسسات الدينية في تنمية الوعي الإسلامي وتعميم نشر التربية السليمة والأخلاق الإسلامية وترسيخها في حياة المواطنين.

وأكد المحافظ أن الدين الإسلامي يدعو إلى العمل باتقان وجدية ، لذا يجب أن يكون الإنسان إيجابي وجاد في عمله.

وأكد "الشاذلى" الدور المهم لأئمة المساجد والعمل على توعية المصلين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية ودعم جهود الدولة التي تعمل في كل الاتجاهات، مشيرا إلى أهمية دور الأمام في توصيل المعلومة بأسلوب بسيط فى ظل توجيهات وزارة الأوقاف.

ووجه المحافظ الشكر للأئمة والمشايخ وحثهم علي مواصلة الاجتهاد لتطوير الخطاب الديني بما يواكب الاحداث الجارية في مجتمعنا مؤكدا على عقد لقاءات دورية مع الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية و تقديم الدعم انطلاقا من أهمية الدور الكبير لأئمة المساجد.

وتحدث المحافظ عن بعض الامور والموضوعات المتعلقة بحياة المواطنين منها ضرورة توفير السلع وضبط الاسعار ومشكلة عداد التاكسي واستخدام سيارات الملاكي بالمخالفة لقانون المرور والتعديات من قبل البعض في الشوارع والميادين والنظافة العامة.

وأكد الشاذلي علي عدم الاستغلال من قبل بعض التجار واصحاب التاكسي واي نشاط تجاري مشيرا الي اننا نتخذ العديد من الاجراءات والقرارات لمنع الاستغلال والاحتكار والعمل علي الانضباط والألتزام. لكن نحتاج الي التوعية من الائمة والمشايخ والاستفادة من الخطبة الثانية يوم الجمعة للتوعية بامورحياتنا والتاكيد علي الحلال والحرام والعمل علي تكرار التوعية في الخطبة والدروس الدينية بالمساجد، بجانب التوعية بمكارم الاخلاق والاحترام والعمل الجاد وحب الناس والقدوة الحسنة كما تعلمنا من الحبيب المصطفي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وهو القدوة الحسنة لنا.

وأشار محافظ السويس علي السادة الأئمة بالتمسك بالدين والعلم، وضرورة عقد ندوات دينية تثقيفية لتحقيق الإستفادة المرجوة منها للمواطنين في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة.