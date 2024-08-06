محافظ الإسماعيلية يزور المنطقة الحرة العامة ويستمع لمطالب المستثمرين

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بزيارة المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية؛ للتعرف على الأنشطة الصناعية والمشروعات القائمة، والمساحات المستغلة والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب مزيد من المستثمرين لإنعاش الاقتصاد المصري.

رافق المحافظ في جولته المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية.

وخلال جولته، التقى محافظ الإسماعيلية مع بعض أصحاب الشركات الاستثمارية بالمنطقة الحرة العامة منها شركات استثمارية في مجال المستلزمات الطبية ومجالات أخرى عديدة منها صناعة المستلزمات الورقية، صناعة الملابس الرياضية، صناعة المنسوجات، مجال التكنولوجيا والبرمجيات وتصدير السوفت وير.

واستمع أكرم إلى مطالب المستثمرين واعدًا بدراستها وحلها، كما وجَّه أصحاب الشركات التهنئة لمحافظ الإسماعيلية على ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب محافظًا للإسماعيلية متمنيين له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله.

واستعرض المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، مراحل تطوير ورفع كفاءة المنطقة الحرة العامة والتي تبلغ المساحة الإجمالية لها 427 فدان بإجمالي 155 مصنعًا، هذا إلى جانب عرض إمكانيات المنطقة من تجهيزات لوجستية وخدمات تقدم للمستثمرين عن طريق توفير 5 مكاتب لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومكتب للقوى العاملة ومكتب للغرفة التجارية وشركة لتسهيل الإجراءات الجمركية داخل المنطقة الحرة العامة، والقوانين المنظمة للعمل داخل المنطقة، وكيفية إقامة مشروعات استثمارية داخل المنطقة، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية متمثلة في هيئة الاستثمار ومحافظة الإسماعيلية للمستثمرين داخل المنطقة الحرة بالإسماعيلية.

تلا ذلك لقاءه مع العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة والبالغ عددهم 57 عامل، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمقر الخدمي للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية واستمع "أكرم" إلى مطالب العاملين ووعد بدراسة تلك المطالب والعمل على حلها.

ثم تفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، والذي يقوم بتصنيع عدد من المنتجات و الملابس الرياضية ويتم تصديرها لكافة أنحاء العالم، كما استمع "أكرم" لعرض تقديمي عن المصنع ودور محافظة الإسماعيلية وهيئة الاستثمار في دفع عجلة الإنتاج بالمنطقة.

كما تفقد أكرم إحدى مصانع إنتاج المستلزمات الطبية المتخصصة في مجال عمليات القسطرة الطبية بدءًا من قسطرة القلب وحتى قسطرة المسالك البولية بجانب صناعة إبرة أخذ العينات الخاصة بالأورام السرطانية والكانولا الطبية ودباسة الجلد، وجاري إنشاء مصنع لصناعة الشرائح الخاصة بقياس مرض السكر، وذلك بالشراكة مع إحدى المصانع المصرية الكورية، لسد احتياجات السوق المحلي.

وأكد "أكرم"، على أن دول العالم تسعى نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

موضحًا أن رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة مصر 2030 لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية لمحافظات مصر لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومن ثم توفير فرص العمل للشباب.

مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية؛ لذا نحرص دائمًا في محافظة الإسماعيلية على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع تحسين البيئة الاستثمارية، واليوم نحتفل معًا بإضافة 50 فدان للمنطقة الحرة العامة.

موجهًا الدعوة للمستثمرين نحو الاستفادة بموقع المحافظة المتميز ومناخها المعتدل وإنتاجها المتميز من الفاكهة في التصنيع الزراعي؛ من أجل النهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة والذي بدوره يساهم في تنوع مصادر التنمية داخل المحافظة.

وأضاف أكرم أن المنطقة الحرة العامة بالمحافظة تحظى بمزايا خاصة نظرًا لقربها من المواني، هذا إلى جانب سعي القائمين عليها على بذل قصارى جهدهم في تذليل كافة العقبات وتلبية احتياجات المستثمرين المشروعة، لذا أتقدم لهم بجزيل شكري نظرًا لجهودهم القيمة في زيادة عدد المشاريع الاستثمارية.