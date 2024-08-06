محافظ أسيوط يوجه بسرعة ترخيص قاعات الأفراح والمحال على ترعة الإبراهيمية

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، رؤساء المراكز، والاحياء بتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات ترخيص قاعات الأفراح والمحال التجارية على ترعة الإبراهيمية بنطاق مركز أسيوط وحى غرب واعطاء مهلة للجادين لتقنين أوضاعهم واستكمال إجراءات الترخيص تنفيذاً للقانون وحفاظاً على حق الدولة، جاء ذلك خلال لقائه بعض أصحاب قاعات الافراح والمحال التجارية بنطاق حى غرب ومركز أسيوط بحضور المهندس حاتم مختار رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى ،والمهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط ،والعميد عبد الرحمن حسين رئيس مركز أسيوط وعيون إبراهيم رئيس حى غرب .

وحرص محافظ أسيوط، خلال اللقاء على استعراض جهود المحافظة فى تسهيل الإجراءات على أصحاب المحال والمنشآت التجارية بالمحافظة للحصول على التراخيص اللازمة طبقاً للقانون وتشجيع المحافظ للقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال لإقامة مشروعاتهم فضلاً عن تشجيع الشباب والخريجين لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنوك العاملة بالمحافظة ضمن مبادرة مشروعك التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم الشباب والأسر المنتجة، لافتاً إلى خطة المحافظة لتعظيم الإستفادة من المراسي النيلية والحدائق والمتنزهات وخاصة الحديقة الدولية ببنى غالب وطرحها للمستثمرين ورجال الأعمال لاستغلالها وإدارتها وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك للحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الإستفادة منها فى تنمية الموارد الذاتية للمحافظة .

وأكد المحافظ ، حرصه على تقنين أوضاع كافة المنشأت التجارية والمحال بكافة قرى ومراكز المحافظة واستغلال مزايا القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، لترخيص المحال العامة، داعياً جميع أصحاب المنشات التجارية والمحال العامة بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء التابعين لها لاستخراج التراخيص منعاً للمساءلة القانونية، فضلاً عن قيام أصحاب قاعات الأفراح المقامة على ترعة الإبراهيمية بنطاق مركزى أسيوط وحى غرب بسرعة تقنين أوضاعهم مع مديرية الرى بأسيوط، وسرعة إستخراج تراخيص المنشأة

