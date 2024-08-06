اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 03:44 م
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محافظ أسيوط يوجه بتكثيف توعية المزارعين لمناهضة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 02:10 م
محافظ أسيوط يوجه بتكثيف توعية المزارعين لمناهضة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية محافظ أسيوط
أسيوط -هيثم البدرى

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وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف حملات توعية المزارعين بالقرى والمراكز بمخاطر عملية الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بكافة الطرق الممكنة تزامناً مع موسم حصاد محصول الذرة وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة والحفاظ على البيئة وتعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية.


قامت مديرية الزراعة بأسيوط بقيادة المهندس محمود صبحي وكيل الوزارة، بتنظيم ندوة ارشادية عن "مجابهة الحرق المكشوف" بمركز القوصية وذلك لرفع الوعي بكيفية الإستفادة من المتبقيات الزراعية بالطريقة الصحيحة أو التخلص منها بالطرق الامنة وتعريفهم بمخاطر وأضرار عملية الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة البلدية والحد من تلوث البيئة والسحابة السوداء التي تتعرض لها محافظة أسيوط خلال موسم حصاد محصول الذرة.
 

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اسيوط

تقارير مصرية

الحرق المكشوف

حصاد الذرة

زراعة أسيوط

اخبار مصر




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