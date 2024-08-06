مؤسسة جلوبال الجامعية تستضيف أول فرع متكامل لجامعة بريطانية في مصر .. جامعة هارتفوردشاير في مصر

منذ تأسيس جامعة هارتفوردشاير المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية في عام 2019، كان للجامعة أهداف رئيسية تتمثل في إعداد الطلاب للمستقبل، وإحداث تأثير قوي في مهارات الطلاب الأكاديمية والشخصية. كما تقدم جامعة هارتفوردشاير في مصر نموذجًا تعليميًا مبتكرًا يركز على الحياة المهنية، حيث يتم تدريس الطلاب على يد خبراء في كل مجالات الدراسية، ويتمكنون من تطبيق منهج "التعلم بالممارسة" خلال سنواتهم الأكاديمية. قدمت الجامعة للطلاب فرصة متميزة لممارسة نظريات التعلم الخاصة بهم وتحويلها إلى نظريات قابلة للتطبيق من خلال التدريب الداخلي والكثير من الفرص الوظيفية، والتي تمكنهم من أن يصبحوا ذوي كفاءة أفضل في مكان العمل و الجدير بالذكر عدد الطلاب في الجامعة يفوق ال3000 طالبا

عن جامعة هارتفوردشاير (UH) في المملكة المتحدة

تُعد جامعة هارتفوردشاير (UH) في المملكة المتحدة قوة مبتكرة في التعليم منذ 70 عاماً. وهي جامعة عامة رائدة في مقاطعة هارتفوردشاير في المملكة المتحدة، ويبلغ عدد طلابها 32,000 طالب (بما في ذلك ما يقرب من 11,000 طالب دولي من جميع أنحاء العالم). تقدم الجامعة أكثر من 550 برنامجاً في ثماني كليات دراسية، وتوفر فرص عمل واسعة النطاق، وفرصاً سانحة

عن جامعة هارتفوردشاير المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية

تتيح جامعة هارتفوردشاير في مصر الفرصة لطلابها لدراسة البرامج الدراسة التالية :الاعلام و التجارة و إدارة الأعمال والهندسة وعلوم الحاسب الآلي والصيدلة والعلاج الطبيعي والفنون الإبداعية. تحرص جامعة هارتفوردشاير في مصر علي إعداد الطلاب ليصبحوا ذوي كفاءات دولية قوية ومتمكنة، يمنح جميع الخريجين على شهادة عالمية من جامعة هارتفوردشاير البريطانية في انجلترا و هي شهادة عالمية معتمدة عالميا والتي تتيح لهم فرص عمل في أي مكان في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر انه تمت معادلة جميع البرامج الدراسية للجامعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تتمثل فائدة المعادلة للطلاب في أنها تسمحلهم بالتسجيل في النقابات ذات الصلة ببرامجهم الأكاديمية ومجالات دراستهم المحددة. وهذا يضمن حصول الطلاب على فرص مشاركة مع متخصصين من نفس مجالتهم الدراسية كما تساعد النقابات الطلاب في البحث علي فرص عمل.

التعليم من خلال الممارسة

تعطي جامعة هارتفوردشاير المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية ، الأولوية للتعليم من خلال الممارسة والتطبيق العملي، وتزود طلابنا بالمهارات اللازمة لسد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق بشكل فعال. يحظى الطلاب من جميع البرامج الأكاديمية بفرصة فريدة للتفاعل المباشر مع الخبراء في المجالات المختلفة وتطبيق المفاهيم التي يتعلمونها في تخصصاتهم. من خلال المرافق المتطورة والبرامج الإبداعية، التي تضمن لطلابنا الاستعداد الجيد لسوق العمل. من خلال البحث العلمي المبتكر والشراكات الصناعية المبتكرة، بما في ذلك التدريب في مؤسسات رائدة من مختلف المجالات ، و تزود جامعة هارتفوردشاير طلابها بالخبرات والمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل

الدراسة لمدة سنة او فصل دراسي في مقر الجامعة في انجلترا

يمكن لطلاب UH-GAF التقدم للدراسة في المملكة المتحدة لمدة فصل دراسي أو سنة دراسية كاملة كجزء من برنامج التبادل الأكاديمي في المملكة المتحدة

انشطة و برامج خارج البرامج الدراسية

بالإضافة إلى البرامج الدراسية ، وبرؤية موحدة لأهمية دور الشباب في إحداث التغيير في المجتمعات والنهوض بالاقتصادات من خلال إبداعهم وابتكاراتهم وعقليتهم الريادية عندما يتوفر لهم الدعم المناسب، قامت جامعة هيرتفوردشاير بالتعاون مع جيميناي أفريقيا بتوحيد الجهود وإطلاق برنامج ”Rising Herts “، وهو يعد من أول البرامج التي تهدف لتمكين جيل جديد من رواد الاعمال مستهدفا طلبة الجامعة لتأسيسهم على الفكر الريادي وتطوير مهاراتهم المختلفة بشكل منهجي وعملي ونشر الفكر والوعي بينهم. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال المصرية من خلال برنامج بناء القدرات الذي يمكّن الطلاب من اكتساب مهارات الأعمال ذات الصلة، نظرياً وعملياً، ونشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة.

للعام الثاني علي التوالي ...جامعة هارتفوردشاير في مصر تحتفل بتخرج ثاني دفعاتها

احتفلت جامعة هارتفوردشاير البريطانية المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية بتخريج أول دفعة من طلابها العام الماضي ، حيث تم تسليم الشهادات للطلاب من كليات: التجارة و الاعلام وعلوم الصيدلة و الجدير بالذكر ان جامعة هارتفوردشاير في مصر ستحتفل هذا العام بتخريج ثاني دفعاتها