اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 10:32 م
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كيف نجحت الدولة فى خفض عدد المواليد خلال 10 سنوات

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 10:00 م
كيف نجحت الدولة فى خفض عدد المواليد خلال 10 سنوات مولود - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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تتبنى الدولة خطة طموحة من أجل العمل على خفض عدد المواليد في السنوات الماضية، مما أدى إلى تطور ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويرصد "اليوم السابع"، تطور تراجع عدد المواليد خلال السنوات العشر الأخيرة، من 2.7 مليون مولود عام 2014 إلى 2 مليون مولود عام 2023، وفقا لما يلي:

• 2.7 مليون مولود عام 2014.
• 2.7 مليون مولود عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.
• 2.6 مليون مولود عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.
• 2.6 مليون مولود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.
• 2.4 مليون مولود عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.8%.
• 2.3 مليون مولود عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.
• 2.2 مليون مولود عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3%.
• 2.2 مليون مولود عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.
• 2.2 مليون مولود عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.
• 2 مليون مولود عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 6.7%.







عدد المواليد

جهاز الإحصاء

تراجع المواليد




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