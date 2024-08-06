قوات الأمن تضبط مريضا نفسيا شنق أطفاله الأربعة وذهب لصلاة الفجر بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكن ضباط مباحث مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، من القبض على الأب المتهم بقتل أطفاله الأربعة، كما تم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ تحت تصرف النيابة العامة ، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى الكيلو 17 دائرة مركز القنطرة غرب بمقتل 4 أطفال وهم إيمان 12 سنة، محمد 8 سنوات، خالد 5 سنوات و ندي 3 سنوات، وذلك عن طريق شنقهم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان البلاغ وتبين من خلال التحريات أن الأب المتهم خرج حديثا من إحدى مصحات علاج الإدمان ولديه 4 أطفال كانوا يقيمون مع جدتهم ووالدتهم المطلقة.

وأضافت التحريات، أن يوم الحادث ذهب الأب الى منزل حماته وطلب منها اصطحاب أولاده للتنزه معهم فوافقت على طلبه، وقرر التخلص من أولاده الأربعة وشنقهم فى شبابيك منزله ثم عقب ارتكاب الواقعة ذهب للمسجد لأداء صلاة الفجر .



