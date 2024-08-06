فريق منطى بشبرا يتوج بطلا لدورى مراكز الشباب بالقرى لكرة القدم

القليوبية إبراهيم سالم

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور وليد فرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس الجارى، فعاليات الحفل الختامي لدوري مراكز شباب القرى لكرة القدم للموسم الحالى 2024، وذلك في ملعب نادى سيتى كلوب ببنها، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الرياضة ومشجعي الفرق المشاركة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

يذكر أن النسخة 31 من دوري القليوبية لمراكز شباب القرى باسم الكابتن محمد عزازى المدير السابق لإدارة الرياضة، والذى وافته المنية أثناء قيامه بالعمل، وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، اللواء محمد الصحصاح رئيس مدينة شبرا، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعدد من نواب المحافظة لمجلس النواب والشيوخ، ومديري الإدارات بمديرية الشباب والرياضة وحشد كبير من المشجعين الذين ملأوا المدرجات وأضفوا جوًا حماسيًا على الحفل.

وخلال الحفل تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، نماذج للوحدات التدريب للمشروعات القومية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وشهدت فعاليات المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب القلج ومركز شباب منطى احداث مثيرة واروح رياضية بين الفريقين، والتي انتهت بفوز فريق مركز شباب منطى بركلات الترجيح بعد التعادل خلال وقت المباراة وانتهت بنتيجة 5 - 4 بعد مباراة مثيرة قدم الفريقان من خلالها أداءً رائعًا، واستحق كلاهما التقدير على الروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز.

عقب انتهاء المباراة، تم تكريم أسرة الكابتن محمد عزازى المدير السابق لإدارة الرياضة والذى وافته المنية أثناء قيام بالعمل، أعقبها توزيع الجوائز والميداليات على الفرق الفائزة، حيث حصل فريق مركز شباب منطى على كأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه، بينما حصل فريق مركز القلج على الميداليات الفضية وجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيها، كما تم تكريم فريق مركز شباب بلقس لحصوله على المركز الثالث وجائزة قدرها 6 آلاف جنيها، وتكريم فريق مركز شباب عرب جهينة لحصوله على المركز الرابع وجائزة قدرها 4 آلاف جنيها.

يذكر أن دورى القليوبية فى كرة القدم لمراكز شباب القرى فى نسخته 31، بدأت منذ عام 1992م، تقام لشباب محافظة القليوبية كبديل لاشتراك مراكز الشباب فى أنشطة اتحاد كرة القدم وترشيد للإنفاق حتى تتمكن المراكز من أداء رسالتها لخدمة النشئ والشباب، حيث يمثل دوري مراكز الشباب والقرى في القليوبية فرصة حقيقية لاكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الرياضة في المحافظة، ويبدا الدورى بالمرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية بمشاركة 16 فريق بنظام دورى من دور واحد ويتم تصعيد الفائز بالمركز الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية الذي تقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري.