فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ حياة شاب أصيب بطعنة بالصدر ونزيف بالصدر

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 17 عاما، تعرض لطعنة نافذة بالصدر علي الجهة اليسري وتم نقله لأحد المستشفيات الطرفية بالمحافظة، وبعد عمل الفحوصات والأشعات تبين أن الطعنة أدت إلي نزيف شديد بالقفص الصدري مع استرواح هوائي وعلامات المريض الحيوية غير مستقرة ويلزم له تدخل جراحي عاجل.

وأوضحت مستشفى بنها الجامعي بقيادة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، انه على الفور تم التنسيق مع الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بالمستشفى، لتحويل المريض للقسم، وتم استدعاء فريق الطوارئ المكون من الدكتور محمود عبد العظيم المدرس بالقسم، والدكتورة فاطمة محمود المدرس المساعد، والأطباء المقيمين الدكتور محمود عيد، والدكتور عبد الرحمن العدل، والدكتور عمر عماد.

وتابع مدير مستشفيات بنها الجامعية، أنه تم دخول المريض للعمليات فورا وعمل استكشاف صدري محدود، حيث تبين أن الطعنة أصابت الشريان الصدري الخلفي مع إصابة جزء من الفص العلوي للرئة اليسري، وتم السيطرة علي النزيف بنجاح، واستعادة العلامات الحيوية الطبيعية للمريض وخرج بسلامة الله من العمليات ليستكمل فترة النقاهة والعلاج بالقسم.

وتقدمت إدارة المستشفى، بالشكر والتقدير لفريق أطباء التخدير بقيادة الدكتورة إنجي محمد الطبيب المقيم بقسم التخدير، والمساعدين لها، وتمريض القسم والعناية المركزة.