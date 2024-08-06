فرقة "جنوب الوادى" ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية الخميس

‎الإسكندرية - جاكلين منير

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون، حفلاً موسيقيًا واستعراضيًا لفرقة "جنوب الوادي" للفن النوبي والسوداني والأرتام الإفريقية، ضمن فعاليات "مهرجان الصيف الدولي" في دورته الحادية والعشرين، وذلك يوم الخميس الموافق 8 أغسطس على المسرح المكشوف بالساحة الخارجية لمكتبة الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

‎تُعد "جنوب الوادي" فرقة موسيقية استعراضية ظهرت في عام 2008، وحرصت على تقديم فنها بمزج مجموعة من أغاني تراثهم النوبية والسودانية والأرتام الأفريقية، من وحي السُلَّم الخماسي بطريقتهم المبتكرة المميزة.



جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين، من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.