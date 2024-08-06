اليوم السابع
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غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى للشهاداتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 09:00 ص
غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى للشهاداتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية طلاب الازهر
كتب لؤى على

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تنطلق غدا الأربعاء امتحانات الدور الثانى للشهاداتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ، حيث يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانهم بمادة القرآن الكريم، بينما يؤدى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحان بمادتى الفقه واللغة العربية ورقة اولى " النحو والصرف".

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش .

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.

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