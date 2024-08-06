اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 04:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

طهران تطلب أسلحة نوعية من موسكو استعدادا للحرب المحتملة مع إسرائيل

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 03:20 ص
طهران تطلب أسلحة نوعية من موسكو استعدادا للحرب المحتملة مع إسرائيل الجيش الإيرانى
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين أن طهران طلبت من روسيا أنظمة دفاع جوي متطورة استعدادا لحرب محتملة مع إسرائيل.

وقال المسؤولون إن روسيا بدأت فعلا تسليم إيران أجهزة رادار متقدمة ومعدات دفاع جوي.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، وصل الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى طهران لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وتأتي الزيارة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قبل أيام في العاصمة الإيرانية طهران.

وعززت إسرائيل -التي لم تعلن رسميا مسؤوليتها عن اغتيال هنية- حالة التأهب لدى قواتها وبمرافقها الحيوية إلى أقصى درجة تحسبا لرد من إيران.

وتصاعدت التوقعات بأن تشن إيران ضرباتها الانتقامية ضد إسرائيل في الساعات المقبلة ردا على اغتيال هنية.







ايران

روسيا

طهران

الدفاع الجوى الايرانى

اسلحة روسية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة