صعود سوق الأسهم اليابانية بعد يوم من هبوط قياسى

أحمد علوى

ارتفعت الأسهم اليابانية خلال الساعة الأولى لبدء التداول فى طوكيو، الثلاثاء، بعد يوم من هبوط قياسي بلغ نحو 12.4%.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنحو 10.5%، عند فتح الأسواق صباح الثلاثاء، بمقدار 3252.22 نقطة ليبلغ 34 ألفاً و744.97 نقطة بعد حوالي ساعة من بدء التداول.

كما ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بأكثر من 8 %، مع بحث المستثمرين عن صفقات جيدة، فيما استقر الين عند حوالي 145.70 ين مقابل الدولار، بعد ارتفاع استمر لمدة أسبوعين، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".

ويقترب مؤشر نيكي الآن من المستوى الذي كان عليه قبل عام، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وجاءت المكاسب بعد خسائر حادة في وول ستريت، ولكنها لم تكن بنفس حجم الخسائر التي شهدتها طوكيو، الاثنين.

وشهدت الأسهم اليابانية، الاثنين، هبوطاً كبيراً مما دفع المؤشرات الرئيسية في البلاد، إلى جلسة ثالثة متتالية من الانخفاضات الكبيرة.