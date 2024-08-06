اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 07:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

صعود سوق الأسهم اليابانية بعد يوم من هبوط قياسى

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 05:41 ص
صعود سوق الأسهم اليابانية بعد يوم من هبوط قياسى بورصة اليابان - أرشيفية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت الأسهم اليابانية خلال الساعة الأولى لبدء التداول فى طوكيو، الثلاثاء، بعد يوم من هبوط قياسي بلغ نحو 12.4%.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنحو 10.5%، عند فتح الأسواق صباح الثلاثاء، بمقدار 3252.22 نقطة ليبلغ 34 ألفاً و744.97 نقطة بعد حوالي ساعة من بدء التداول.

كما ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بأكثر من 8 %، مع بحث المستثمرين عن صفقات جيدة، فيما استقر الين عند حوالي 145.70 ين مقابل الدولار، بعد ارتفاع استمر لمدة أسبوعين، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".

ويقترب مؤشر نيكي الآن من المستوى الذي كان عليه قبل عام، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وجاءت المكاسب بعد خسائر حادة في وول ستريت، ولكنها لم تكن بنفس حجم الخسائر التي شهدتها طوكيو، الاثنين.

وشهدت الأسهم اليابانية، الاثنين، هبوطاً كبيراً مما دفع المؤشرات الرئيسية في البلاد، إلى جلسة ثالثة متتالية من الانخفاضات الكبيرة.

 







اليابان

الاسهم اليابانية

بورصة اليابان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة