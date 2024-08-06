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"شرفتى المحافظة".. شاهد رسالة محافظ الجيزة للأولى أدبى بالثانوية العامة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 06:32 م
"شرفتى المحافظة".. شاهد رسالة محافظ الجيزة للأولى أدبى بالثانوية العامة محافظ الجيزة مهنئا الطالبة ملك الأولى على الشعبة الأدبية
كتبت - مرام محمد

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هنأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الطالبة ملك علي السيد بيومي إبراهيم، الحاصلة على المركز الأول مكرر في الشعبة الأدبية، والمقيدة بمدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وذلك ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024. 

وقدم محافظ الجيزة، التهنئة لأسرة الطالبة خلال الاتصال الهاتفى، معربًا عن فخره بذلك النموذج المشرف من أبناء المحافظة، متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق فى حياتها العلمية والمهنية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمصابرة والطموح، مؤكدًا أهمية دور الأسرة والذي يقع على عاتقها المهمة الأكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة وتوفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لكافة القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة على الجهود المثمرة في ملف تطوير العملية التعليمية، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.







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