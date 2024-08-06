اليوم السابع
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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:41 م
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 مشغولات ذهبية- ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفع سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء على تسجيل مستويات 3360 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون مصنعية وذلك وسط ارتفاع سعر الذهب العالمي قرب 2418 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب في مصر:


عيار 24 يسجل 3840 جنيها.
عيار 21 يسجل 3360 جنيها.
عيار 18 يسجل 2880 جنيها.
عيار 14 يسجل 2240 جنيها.
الجنيه الذهب 26880 جنيها.

الذهب العالمي

يشهد سعر الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد أن انهى الهبوط الحاد الذي شهده يوم أمس بسبب حالة المخاوف التي أصابت الأسواق المالية العالمية مطلع هذا الأسبوع، ليبدأ الذهب في التركيز حالياً على الخطوة القادمة.


ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2418 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2394 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2413 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2411 دولار للأونصة.


يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب العالمي يوم أمس بنسبة 1.3% مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع عند 2364 دولار للأونصة قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند المستوى 2409 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

إغلاق الذهب فوق المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة يدل على استمرار وجود الطلب على المعدن النفيس واستمرار سيطرة الاتجاه الصاعد بالرغم من حالة البيع المفتوح على جميع الأصول المالية والسلع التي شهدتها الأسواق المالية يوم أمس.

 







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