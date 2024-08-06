زاهى حواس يصطحب وزير الثقافة والآثار الإيطالى لزيارة الأهرامات وأبو الهول

كتب: محمد أسعد

اصطحب عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، السيد جينارو سانجيوليانو وزير الثقافة والآثار بدولة إيطاليا، والسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لزيارة أهرامات الجيزة وأبو الهول.

وأكد حواس للوزير، أن أهم كشف في القرن 21 هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو. وتحدث عن تفاصيل نتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات "ScanPyramids"، حيث تم الكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر، يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه حوالي2.10 متراً.

وأضاف حواس أن من أهم الاكتشافات الأثرية التي تمت حتى الآن وهو الكشف عن مقابر العمال بناة الأهرام مشيراً إلى أن هذا الكشف يعني أننا كشفنا المقابر التي دفن فيها العمال الذين قاموا ببناء الهرم وبجانب المقابر وجدنا منطقة الإدارة التي كانت فيها المخابز التي تعد لهم الخبز وبها المنطقة الخاصة بالسمك المجفف وبها المنازل التي عاشوا فيها.

وأضاف حواس للوفد إن أبو الهول صخرة صماء، وأن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، مشيرًا إلى أن تلك الادعاءات التى تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمى على الإطلاق.