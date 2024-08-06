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رغدة ورضوى توأمتان تفوقتا بالثانوية العامة.. ووالدتهما: فخورة ببناتى

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 11:14 ص
رغدة ورضوى توأمتان تفوقتا بالثانوية العامة.. ووالدتهما: فخورة ببناتى رغدة ورضوى توأمتان تفوقتا بالثانوية العامة بالقاهرة
كتبت – مرام محمد

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"رغدة ورضوى سمير إبراهيم" توأم من محافظة القاهرة، تفوقتا دراسيًا في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، بعد رحلة طويلة من الاجتهاد والمثابرة معًا في نفس المدرسة، ما أهلهما للنجاح وحصد أعلى الدرجات وإسعاد أسرتهما.

وعبرت نادية محمود، والدة رغدة ورضوى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن سعادتها وفخرها ببناتها، مشيرة إلى أنها كانت متأكدة أنهن سيحصلن على أعلى الدرجات والنسب، لاجتهادهن وتفوقهن طوال العام الدراسي.

وقالت إنها ووالدهما وفرا لهما كل سبل الراحة والطمأنينة، ودومًا ما كانا يدعمانهما ويشجعانهما على التميز والنجاح بتفوق، إذ أن رغدة كانت بالشعبة الأدبية، ورضوى بالشعبة العلمية، قائلة: "سعيدة وفخورة ببناتي.. تعبوا واجتهدوا والحمد لله ربنا عوضنا خير".

ومن جانبها، عبرت رغدة سمير إبراهيم محمد إسماعيل، الحاصلة على المركز العاشر مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، بمجموع 391 درجة، عن سعادتها لنجاحها وشقيقتها في الثانوية العامة، قائلة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "فرحتنا بالنجاح لا توصف، اجتهدنا طول السنة عشان ننجح ونفرح ماما وبابا".

وأشارت إلى أنها وشقيقتها لطالما كانتا متفوقتين منذ صغرهما، وتمشيان بالخطى نفسها، حتى بعد دخول مرحلة الثانوية العامة، وتفرقهما بالشُعب، سعيًا في التفوق وحصد أعلى الدرجات وتحقيق إنجاز يفتخر ويسعد به والدهما.

وعن تفوقها ونجاحها في الثانوية العامة، عبرت رضوى سمير، الطالبة بالشعبة العلمية، عن سعادتها بنجاحها بنسبة 80%، وتتويج شقيقتها ضمن أوائل الجمهورية، مؤكدة أن ذلك جاء تكريمًا لأسرتها لما بذلوه من جهد وعمل متواصل معهما طوال العام الدراسي في سبيل توفير كل احتياجاتهما وتهيئة الجو النفسي المناسب وبث روح الأمل والتفاؤل الذي يساعدهما على التفوق دون أي توتر أو ضغط.

وأشارت إلى أنها وشقيقتها كانتا تحرصان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما البعض في المذاكرة وتحصيل الدروس طوال العام الدراسي، رغم اختلافهما في الشعبة، مشيرة إلى أنها كانتا تذاكران مادتي اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية معًا.

يُذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3%؜.

ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجارى، المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

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