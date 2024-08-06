رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتقد قاعات التدريب فى بيت شباب سموحة

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، و أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الاثنين، قاعات تدريب بيت شباب الأزهر بسموحة؛ حيث تقام الدورة التدريبية (شبهات حول السيرة النبوية)، والتي أعدتها الأكاديمية العلمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، ودورة (تنمية المهارات الإدارية لموظفي الشئون الإدارية بالمناطق)، والتي أعدتها الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر الشريف.

ورحب بالمتدربين بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ودعاهم إلى الاستفادة من هذه الفترة من التدريب ومعرفة كل ما هو جديد في مجال عملهم، حيث تحظى هذه الدورة بكوكبة منى قيادات الإدارة بالمشيخة، والتعارف على الزملاء وأساليب العمل بالمناطق الأخرى.

كما أطمأن الوكيل الثقافي على توافر سبل الراحة للمتدربين، مؤكدًا على سعي المنطقة التام إلى التحديث والتطوير المستمر للوصول إلى مستوى يليق بالعاملين بالأزهر الشريف، وأن بيت الشباب وقسم التغذية يعملان جاهدين لتحقيق ما يلزم من سكن وإعاشة.

وأكد أن دورة (تنمية المهارات الإدارية لموظفي الشئون الإدارية بالمناطق)، ضمن خطة الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات، وهي من الدورات المهمة التي تستهدف فئة مهمة من العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية؛ إذ يمثل الجانب الإداري الهيكل الذي يقوم عليه البناء المتين للقطاع، والذي يتم تدعيمه دائما استعدادًا لمواكبة الزيادة في الإقبال على التعليم الأزهري.