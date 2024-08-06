رئيس حى بولاق أبوالعلا تتابع إجراءات الحماية المدنية لمكافحة الحرائق بالوكالة

كتب سيد الخلفاوى

أجرت المهندسة أمل فوزى رئيس حى بولاق أبوالعلا، غرب القاهرة، حملة على المحال بمنطقة الوكالة وعشش النخيل، لمتابعة إجراءات الحماية المدنية ومدى صلاحية طفايات الحريق، وذلك من ضمن إجراءات منظومة تراخيص المحلات الجديدة، وحفاظا عليها من الحرائق.

وفى السياق تابعت المهندسة أمل فوزى حملات إعادة الإنضباط بالشارع، بشارع 26 يوليو تنفيذا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وتعليمات اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، بضرورة شن حملات رفع الإشغالات وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الاعمال المخالفة والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

ووجهت رئيس حى بولاق أبوالعلا، بتنفيذ حملات نظافة بشوارع بولاق بالتنسيق مع وحدة الرصد البيئى بالحى وشركة "النظافة بالمنطقة، كما تم غسيل كورنيش النيل نطاق الحي.



جولة رئيسة الحى



متابعة رئيسة الحى