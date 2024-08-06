رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى كلية التربية للعام الجامعى 2023/2024

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نتيجة التراكمى لطلاب الفرقة الرابعة كلية التربية للعام الجامعى 2023/2024 بشعب العام والأساسى والتعليم الزراعى ورياض الأطفال.

وأعلنت الدكتورة ناهد غنيم عميد كلية التربية، أنه حصل 6 طلاب على تقدير امتياز فى شعبة عام كيمياء، وحصل 3 طلاب على امتياز بشعبة عام لغة إنجليزية، و3 طلاب حصلوا على امتياز بشعبة التعليم الزراعى، وحصل طالب على امتياز فى شعب: أساسى دراسات، وعلم الرياضيات، وعام بيولوجى، وعام جغرافيا، وعام علم نفس، وعام لغة عربية، وعام بيولوجى، بينما حصل 141 طالبا على تقدير جيد جدا بشعبة أساسى علوم، 18 جيد جدا بشعبة أساسى لغة عربية، 97 جيد جدا بشعبة أساسى لغة إنجليزية، 28 جيد جدا بشعبة عام لغة فرنسية، 20 جيد جدا بشعبة عام تاريخ، 33 جيد جدا بشعبة عام فيزياء، وحصل طالب على تقدير جيد بشعبة رياض الأطفال.