رئيس جامعة الأزهر لمتدربى ليبيا: المنهج الوسطى سلاحكم لمواجهة الأفكار المغلوطة

كتب لؤى على

قال الدكتور سلامة داود نائب رئيس مجلس إدارة منظمة خريجى الأزهر - رئيس جامعة الأزهر، بأهمية الرجوع إلى الذات القويمة والاطلاع على ما قدمه العلماء السابقون من خلال عقل ناقد وفق المنهجية العلمية الدقيقة، وآداب الحوار.

جاء ذلك خلال لقاء دكتور سلامة داود بأئمة وواعظات ليبيا فى دورتهم العلمية الشرعية المكثفة المنعقدة بمقرالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الرئيس بالقاهرة بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للتدريب بالأزهر الشريف.

وشدد دكتور داود على ضرورة الالتزام بالامانة العلمية فى النقل، مشيرا إلى عبارة "إن النقد مر فاستعيروا له خفة البيان" لتكون منهج عمل للدعاة كما تعرض لبعض المواقف من سيرة الصحابة فى هذا الشأن.

ونصح دكتور سلامة داود إلى ضرورة الفهم والاطلاع المستمر على المصادر العلمية الصحيحة والدقيقة، مشيرا إلى بعض المراجع التى يمكن أن تساعدهم فى مهمتهم، وأوصاهم بضرورة أن يتمتعوا بالفهم والوعى والانصات الجيد للغير حتى يتمكنوا من النقد المنطبط وفق المعايير العلمية الدقيقة، ودعاهم ليقوموا بواجبهم لمواجهة الافكار المغلوطة والمتطرفة وفق منهج الأزهر الوسطى السمح.

فى ختام اللقاء أشاد المتدربون بمدى الاستفادة من محاضرات الدورة التدريبية وتطبيقها على الواقع المعاش،التى تعمل على صقل خبراتهم الدعوية.