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ختمت القرآن فى ثالثة ثانوى.. رغدة من أوائل الثانوية العامة: ذاكرت ودرست برمجة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:13 ص
ختمت القرآن فى ثالثة ثانوى.. رغدة من أوائل الثانوية العامة: ذاكرت ودرست برمجة رغدة سمير إبراهيم محمد إسماعيل
كتبت - مرام محمد

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حصلت رغدة سمير إبراهيم محمد إسماعيل، الطالبة بمدرسة إبيولا الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر، على المركز العاشر مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة (الشعبة الأدبية).

وعبرت رغدة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن سعادتها البالغة بتتويجها ضمن أوائل الجمهورية، قائلة: "كنت بدعي ربنا أكون من الأوائل، والحمد لله ربنا حقق ليا حلمي، وبإذن الله هدخل كلية دار علوم".

وأشارت إلى أنها كانت تذاكر دروسها أولًا بأول، معتمدة على شرح مدرسيها وما ينشر من فيديوهات على "يوتيوب"، كما كانت تأخذ دورات تدريبية في البرمجة واللغات والتصميم والإدارة والعلوم الشرعية وتحفظ القرآن الكريم، مضيفة: "ختمت القرآن وأنا فى ثالثة ثانوى، آخر صفحة حفظتها من القرآن كانت في الشهر الثالث من العام العام الدراسي".

وقدمت رغدة الشكر لأسرتها لما قدموه من دعم وتشجيع لها حتى تتفوق وتحصد أعلى الدرجات، قائلة: "أهدي نجاحي لوالدي ووالدتي، فضلهم كبير أوي عليا، فهم أكثر من دعمني وشجعني على تحقيق النجاح".

 







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