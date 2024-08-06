حملة نظافة فى مدينة العريش تستمر حتى الخميس المقبل

شمال سيناء - محمد حسين

تواصل مدينة العريش بشمال سيناء حملتها لتنظيف الشوارع، التي أطلقها اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتهدف الحملة إلى تحسين مستوى النظافة في المدينة ضمن جهود المحافظة.

أكد اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مدينة العريش، أنه تم التنسيق مع شركة النظافة لتوفير الأفراد والمعدات اللازمة، إضافة إلى مشاركة بعض جمعيات المجتمع المدني ومديرية التربية والتعليم التي شارك فيها عدد من طلبة المدارس.

بدأت الحملة من عدة مواقع تشمل محيط مديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية بالمساعيد، وشارع محور الفاتح، والضاحية، ومناطق الخدمات.

وأضاف اللواء عَفش أن الحملة تهدف إلى إبراز الوجه الحضاري لمدينة العريش، حيث تعتبر النظافة أحد أبسط الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. وأشار إلى أن مبادرة "أسبوع النظافة" ستشمل تنظيفاً شاملاً للشوارع بمشاركة المتطوعين وتعاون شركة النظافة.

كما أوضح رئيس المدينة أنه تم فتح باب المشاركة أمام المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في حملة النظافة.

وفي سياق آخر، أصدر اللواء عَفش تعليماته بتشكيل لجنة أشغال برئاسة سكرتير عام المجلس وعضوية إدارة الأشغال والعلاقات العامة، للمرور على كورنيش العريش البحري ورفع الأشغالات الزائدة.

وقد تم رفع سور خشبي حول شاليه أحد المواطنين، حيث كانت هذه المخالفة تعوق مرور المصيفين، ووجه اللواء عَفش جميع الكافتيريات برفع أي أشغالات زائدة، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

كما شكل رئيس مدينة العريش لجنة لإزالة المخالفات برئاسة سكرتير عام المجلس وعضوية مدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم والمشروعات، وقسمي الإزالات والأشغال والعلاقات العامة، و قامت اللجنة بإزالة أعمال بناء غير مرخصة في منطقة المساعيد وأعمدة وقواعد خرسانية في منطقتي الزهور والعيوب. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدد اللواء عَفش على ضرورة مراجعة أوراق البناء والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي أعمال بناء أو تعلية، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.