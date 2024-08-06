حملات لإدارة المواقف ومباحث المرور على المنافذ والطرق السريعة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قامت إدارة المواقف والنقل الجماعى، بالتنسيق مع مباحث مرور الفيوم، بحملتين مكبرتين، على مدى يومين، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب، وضبط السائقين المخالفين الذين يتلاعبون بالتعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



شملت الحملة الأولى منافذ الطريق الدائرى، مثل ميدان النخيل، ومدخل المدينة الصناعية، وطريق أبشواى، كما شملت مناطق المسلة وميدان عبد المنعم رياض، فيما شملت الحملة الثانية عددًا من الشوارع والميادين بنطاق مدينة الفيوم، لمتابعة حركة السرفيس والتاكسى، كما شملت خطوط القاهرة، وطامية، وسنورس، وسنهور، وأبشواى، عن طريق منافذ الطريق الدائرى والميادين العامة، وقام أفراد الحملتين باستيقاف سيارات التاكسى والسرفيس وسيارت الأجرة، وسؤال المواطنين عن تعريفة المواصلات الجديدة ومدى التزام السائقين بها، لعدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية.



كما تم التنبيه على المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهى 2168041، و2168042، والخط الساخن 114.