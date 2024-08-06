اليوم السابع
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حسن نصر الله: العدو يلجأ لخرق جدار الصوت فوق الضاحية الجنوبية للاستفزاز.. فيديو

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 06:31 م
حسن نصر الله: العدو يلجأ لخرق جدار الصوت فوق الضاحية الجنوبية للاستفزاز.. فيديو حسن نصر الله
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إن العدو الصهيوني يلجأ إلى خرق جدار الصوت فوق الضاحية الجنوبية من أجل الاستفزاز، موضحًا: "لو حصل ذلك نرد عليه بالرد المناسب".

وأكد الأمين العام لحزب الله، خلال كلمته، التى أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله لديه أبناء وأحفاد من الجيل الأول من القادة متواجدون في جبهات المقاومة، يقاتلون ويتقدمون إلى ساحة الجهاد.

وأضاف: "هنا تكمن قوتنا في الاستمرار، فالنيل من القادة الكبار لن يمسّ بعزمنا وتصميمنا على مواصلة الطريق"، مشيرًا إلى أن القائد الشهيد فؤاد شكر من الجيل المؤسس للمقاومة، وكان متواجد في معارك المقاومة الأساسية في موقع القيادة.







حزب الله

حسن نصر الله

العدو الصهيونى

فؤاد شكر




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