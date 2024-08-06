اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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حزب الله يشن هجوما جويا على هدفين عسكريين للاحتلال شمال عكا

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 02:25 م
حزب الله يشن هجوما جويا على هدفين عسكريين للاحتلال شمال عكا جنوب لبنان ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

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 شن حزب الله اللبنانى، اليوم الثلاثاء، هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء ‏جولانى ومقر وحدة "إيغوز 621" فى ثكنة "شراغا" شمال عكا.

وأوضح حزب الله - في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية للإعلام، أن المسيرات أصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني، وردًا على عملية ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا.‏

في سياق متصل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، استشهاد أربعة أشخاص وإصابة أخر جراء غارتين إسرائيليتين في بلدة "ميفدون" وبلدة "الخيام".







حزب الله

شمال عكا

مقر قيادة لواء ‏جولانى

الصحة العامة اللبنانية

اسرائيل




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