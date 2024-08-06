حزب الله يشن هجوما جويا على هدفين عسكريين للاحتلال شمال عكا

بيروت (أ ش أ)

شن حزب الله اللبنانى، اليوم الثلاثاء، هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء ‏جولانى ومقر وحدة "إيغوز 621" فى ثكنة "شراغا" شمال عكا.

وأوضح حزب الله - في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية للإعلام، أن المسيرات أصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني، وردًا على عملية ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا.‏

في سياق متصل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، استشهاد أربعة أشخاص وإصابة أخر جراء غارتين إسرائيليتين في بلدة "ميفدون" وبلدة "الخيام".