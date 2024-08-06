جامعة سوهاج تستعد لاستقبال تنسيق طلاب الثانوية العامة بــ80 جهاز حاسب

سوهاج - محمود مقبول

أكد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج أنه تم تخصيص تم تخصيص 80 جهاز حاسب آلى لتسجيل رغبات الطلاب، موزعين داخل معامل الجامعة المختلفة بمقر الجامعة القديم، حيث تم تخصيص معمل نادى تكنولوجيا المعلومات ويضم 29 جهازا، 60 جهازا بمعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات، مضيفاً ان أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مشدداً على ضرورة التنبيه علي الطلاب بالاحتفاظ بالرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات وعدم اطلاع أي شخص عليه.

وتعقد جامعة سوهاج الاجتماع النهائي الخاص بأعمال التنسيق الخاصة بوضع اللمسات الأخيرة لإستقبال طلاب المرحلة الأولى من طلاب الثانوية العامة بالإضافة إلى المتطوعين الذين سوف يستقبلون طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى.

وعن استعدادات شبكة المعلومات تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتجهيز لأعمال التنسيق منها تحديث البرامج علي أجهزة الكمبيوتر والطابعات، كما تم اختبار سرعة النت، وصيانه اجهزة التكييف بالمعامل استعدادا لاستقبال الطلاب.

وخلال استقبال الطلاب بالمرحلة الأولى سوف توفر الجامعة عدد كبير من المُنسقين؛ لإرشاد الطلاب من أجل الوصول إلى معامل الحاسب الآلي داخل الجامعة، بالإضافة إلى توفير استراحات مُجهزة بمكيفات ومبردات لأولياء الأمور أثناء انتظارهم أبنائهم؛ لحين الانتهاء من عملية التنسيق.