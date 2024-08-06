اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 06:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جامعة دمنهور تعقد ملتقى توظيف للطلاب والخريجين

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 05:05 م
جامعة دمنهور تعقد ملتقى توظيف للطلاب والخريجين مؤتمر جامعة دمنهور

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عقدت جامعة دمنهور  ملتقى  توظيف  بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، اليوم الثلاثاء الموافق ٦ أغسطس بمقر كلية التجارة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، وريادة وحضور الأستاذ الدكتورة منى مبروك القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

 

يأتي انعقاد الملتقى تحت إشراف مركز خدمة وتنمية المجتمع بالجامعة، من جانبها أكدت الدكتورة/ منى مبروك أن انعقاد الملتقى التوظيفى يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع  المدني بما يخدم منتسبيها والمجتمع الخارجي، حيث يهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل حقيقية لخريجي الجامعة وطلاب الفرق النهائية، بالإضافة إلى إكسابهم كافة المهارات والخبرات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والقدرة على التنافسية.


فيما أوضح الدكتور أشرف عبد الله أهمية هذا الملتقى التي تكمن في صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل،وأضاف الدكتور راضي السيد أن الجامعة تشهد العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى خدمة الطلاب والمجتمع ككل لاسيما عقد الملتقيات التوظيفية التي تتيح للطلاب فرص للعمل



وفي ختام الملتقى تم توزيع استمارة ملء بيانات على الطلاب والخريجين الحضور للتواصل وعمل الاختبارات

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جانب من مؤتمر التوظيف

 







جامعة دمنهور

مؤتمر جامعة دمنهور

مؤتمر التوظيف




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