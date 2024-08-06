جامعة النهضة تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية

أعلنت جامعة النهضة ببني سويف عن فتح باب التقدم للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية بكليّتها الـ9: (الطب البشري- طب الفم والأسنان – الصيدلة- العلاج الطبيعي – الهندسة- علوم الحاسب- إدارة الأعمال- الإعلام والعلاقات العامة - والفنون الجميلة).

وتتيح جامعة النهضة التقدم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية داخل مصر وخارجها عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://apply.nub.edu.eg/?ref=Facebook

وأكد الدكتور حسام الملاحي- رئيس الجامعة، أن جامعة النهضة ببني سويف هي أول جامعة خاصة مصنفة دوليًا ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.



وأضاف الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة أن الجامعة تقدم تجربة تعليمية عالمية داخل مصر، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية وكبرى الجامعات الدولية لتحقيق أكبر استفادة ونقل الخبرات العلمية والأكاديمية لما فيه فائدة الطلاب وتأهليهم لمختلف أسواق العمل بالداخل والخارج.



وأشار المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء بجامعة النهضة، أن الجامعة ترتبط بشراكات عميقة في الجانب الأكاديمي وبرامج التبادل الطلابي مع كبرى الجامعات العالمية ومنها جامعة «فيينا الطبية الدولية » بدولة النمسا وهي الجامعة الأعرق في العلوم الطبية بأوروبا.

وأوضح الرشيدي أن جامعة النهضة هي أول جامعة خاصة مصرية في صعيد مصر، بدأت عام 2007، وتوسعت خلال 15 سنة لتضم حاليًا 9 كليات، كما تم إدراج الجامعة ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات.

وتعد جامعة النهضة أول جامعة خاصة، في الصعيد وأكبرها، كما تعتبر مركزا لتنمية الصعيد وتخريج الكفاءات المهنية في كل المجالات، من خلال مناهج تعليمية أكثر تقدمًا لبناء أجيال منفتحة يمكنها التنافس في أسواق العمل المختلفة داخل مصر وخارجها.

وتمتلك الجامعة اتفاقيات شراكة وتعاون مع أكبر الجامعات المصنفة دوليا في قارات أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، بهدف اتاحة أحدث معارف العلوم ووسائل التكنولوجيا إلى طلاب الجامعة، كما تقدم دراسات متنوعة تغطي أهم قطاعات العمل الفنية والأكاديمية والمتخصصة وتضم طاقم أكاديمي من العلماء البارزين في مصر والشرق الأوسط الذين يطبقون أساليب تعليم علمية وأكاديمية حديثة.



جامعة النهضة تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية (1)



جامعة النهضة تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية (2)



جامعة النهضة تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية (3)



جامعة النهضة تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية (4)



جامعة النهضة تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية (5)



جامعة النهضة تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية (6)



جامعة النهضة تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية (7)



جامعة النهضة تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية (8)