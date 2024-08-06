تموين المحلة تنشر أسماء متوفين يصرف لهم سلع تموينية وتنذر المخالفين بتحرك قضائى

الغربية – مصطفى عادل

نشرت صفحة مكتب تموين أول المحلة بمحافظة الغربية، على فيس بوك، كشوفات تضم أسماء أعداد كبيرة من أصحاب بطاقات التموين ممن توفاهم الله، ورغم ذلك يصرف ذووهم سلعا تموينية لهم من منافذ صرف السلع التموينية، دون إخطار مكتب التموين لرفع الأسماء من البطاقات.

وكشف محمد النجار، مدير تموين بندر المحلة، أن هذه الكشوف تضم أسماء لأفراد متوفين مازالوا مضافين على بطاقات التموين، ويتم صرف سلع تموينية لهم حتى الآن.

وأوضح لـ"اليوم السابع" أن هذه الكشوف، قامت بالفعل بصرف سلع تموينية لعدة شهور بالمخالفة للقانون، موضحا أنه فى حالة وفاة أي فرد مسجل على بطاقة التموين، سواء كان صاحبها أو فرد من أفرادها، يجب على أهليته إخطار مكتب التموين فى مدة لا تتجاوز 3 شهور.

وأكد أن كل من جاء اسمه فى هذه الكشوف عليه التوجه لمكتب التموين، وسداد قيمة فروق السلع التموينية، التي قام بصرفها بدون وجه حق خلال الفترة الماضية، وإلا سيعرض نفسه لتحرير محضر جنحه غيابى وإحالة الأمر للقضاء.