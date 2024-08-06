تعيين وكلاء لكليات علوم الأرض والصيدلة والطب البيطرى فى جامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، قرارات بشغل منصب وكلاء كلية علوم الأرض، شملت الدكتور عصام عبد الرحمن محمد وكيلا لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سيد على وكيلا لقطاع شئون الدراسات العليا، والدكتورة صفية محمد على وكيلا لقطاع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، قرارات بشغل منصب وكلاء كلية الصيدلة، شملت الدكتور عادل أحمد على وكيلا لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور أميرة مراد حسين وكيلا لقطاع شئون الدراسات العليا، والدكتورة إجلال عبد الحميد عبد العليم وكيلا لقطاع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، قرارات بشغل منصب وكلاء كلية الطب البيطرى، شملت الدكتور عرفة مشرف سليمان وكيلا لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد على أحمد على وكيلا لقطاع شئون الدراسات العليا، والدكتورة نرمين عاطف حلمى وكيلا لقطاع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أصدر الدكتور منصور حسن، قرارين بشغل منصب وكيلى معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شملا الدكتور عبد الله حسين يونس وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن شلقامى محمود وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.