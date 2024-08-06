تعافٍ كبير فى أسواق التداول الآسيوية بعد خسائر تاريخية أمس

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شهد سوق التداول الآسيوي، اليوم الثلاثاء، حالة من التعافي الكبير عقب خسائر حادة أمس على خلفية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي؛ حيث تعافت الأسواق اليابانية بشكل كبير مسجلة مكاسب قياسية بعد خسارة تاريخية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- أن مؤشر نيكاي 225 ارتفع اليوم بنسبة 9.40% عن أمس الإثنين، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 9.30%، ورغم صعود المؤشرين الا أنهما لا يزالان في منطقة التراجع السوقي بعد هبوطهما بين 12% و14% خلال تعاملات (الإثنين).

ورغم بيانات متباينة حول الأجور والإنفاق في يونيو الماضي، شهدت الأسواق اليابانية ارتفاعًا، في حين ارتفعت الأجور بشكل عام وانخفض إنفاق الأسر عن مستويات العام الماضي؛ كما ساهم تراجع قيمة الين الياباني بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر في دعم أسواق الأسهم اليابانية.

وعن كوريا الجنوبية، انخفض المؤشر الرئيسي لأسواق الأسهم في كوريا "كوسبي" بنسبة 3%، منتعشًا بعد تسجيل انخفاضات حادة في الجلسة السابقة.

وخلال تداولات بورصة بومباي، شهد مؤشر الأسهم الرئيسي في الهند "نيفتي 50" افتتاحا إيجابيًا عقب خسارة بنسبة 2.7% أمس.



أما الأسواق المالية الصينية، شهد مؤشر "شنجهاي" الرئيسي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.23% فيما انخفض مؤشر "شنتشن CSI 300" بنسبة 0.010%؛ الا أن اتجاه المستثمرين خلال التعاملات ظلت على نحو متوتر بعد سلسلة من الإشارات الضعيفة بشأن الاقتصاد وتكثيف التحفيز.



وكانت بيانات مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخاص الصيني التي نُشرت أمس الاثنين، قد أظهرت أن قطاع الخدمات في الصين شهد نمواً طفيفاً أكثر مما كان متوقعاً في يوليو الماضي؛ ما يعكس بعض الصمود في الاقتصاد لتحسن المعنويات تجاه الاقتصاد الصيني قليلاً بعد البيانات المخيبة التي أظهرت ضعف أداء القطاع الصناعي الأسبوع الماضي.