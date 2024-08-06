ترقية 25 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 12 مدرسا بجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من سماح مسعد أبو العنين سليمان ، ولاء أحمد منجود الخلوانى، نسرين محمد صبرى عفيفى مطر بكلية الطب ،عبد الفتاح عبد الفتاح يوسف على العتيق بكلية العلوم ، سامى محمد عبد العال الخضرى بكلية الحقوق ، نهال أبو الفتوح على أبو الفتوح بكلية الهندسة، أميرة محمد شحاته الكريدى ،عماد الدين أحمد أنور رشوان بكلية الزراعة، أسامة محمد الكيلانى عبد اللطيف بكلية التربية الرياضية .



كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل أمينة مصطفى إبراهيم سلامة، وليد بركات بركات البهوتى، هبه بسيونى على عبد الحليم غانم، غادة عطية عبد الحميد صاجه، نادية عزت السيد شعبان هلال، بكلية الطب، حمادة شحاته عوض مندور بكلية العلوم ، علا عبد السلام جلال الدين الفقى بكلية الصيدلة ، ياسر صبحى أحمد نحيله بكلية الزراعة، محمد محمد عبد القوى الخواجه، سماح كامل إبراهيم أبو ستيته، الشيماء على محمد محمد سعد ابو دهب، نهاد محمود رفعت إبراهيم الكنيسى بكلية التربية الرياضية، وفية إبراهيم عبد العزيز حمودة بكلية التربية، ضياء صبرى عبد اللطيف إسماعيل، أحمد رجب أحمد شاهين بكلية الاداب، محمد عبد النبى السيد غانم بكلية الحقوق.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من حفصه صلاح مصطفى غيط بكلية الطب، محمود عبد الله محمد أبو إبراهيم، آية خليفه سعيد عيد، ضحى هشام مصطفى السيد الجاشنجى بكلية العلوم، سمر هشام أبو الفتوح مقلد ،عمرو عزب عبد الفتاح عزب، وفاء يوسف عطيه العشرى بكلية طب الاسنان ، فرج عبد الجواد فرج عبد الجواد، أحمد حمدى حسن إبراهيم الجندى، محمد رجب البرنس المنشاوى بكلية الهندسة، أسماء عبد العزيز عبد الجواد إبراهيم منصور بكلية التربية الرياضية، ولاء عبده على الغبارى بكلية الفنون التطبيقية.

والموافقة على منح (42) درجة دبلوم، و (317) درجة ماجستير، و (104) درجة الدكتوراه.



