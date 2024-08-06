تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على آخر فى الشرقية لمناقشة الطب الشرعى

الشرقية ـ فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، تأجيل محاكمة 3 محامين لجلسة 5 سبتمبر المقبل، لورود تقرير الطب الشرعي؛ لاتهامهم بالتعدي على محامي، وشخص آخر، والشروع في قتلهما بسبب خلافات نقابية سابقة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 10874 لسنة 2022 جنايات جنح قسم شرطة أول الزقازيق، المقيدة برقم 150 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 10 نوفمبر عام 2022، عندما وجهت النيابة العامة الاتهام لثلاثة محامين تهم استعراض القوة والعنف والتلويح بهما ضد المجني عليهم "السيد.ع" و"إبراهيم.ا".

وجاء في أمر إحالة القضية للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق أن المتهمين توجهوا لمكان تواجد المجني عليهما وتربصوا بالمجني عليه الول حال خروجه من قاعة محكمة جنح ثان الزقازيق الجزئية عقب فراغه من حضور إحدى الجلسات بها، وما أن ظفروا به خارج المحكمة حتى انهالوا عليه ضربا بلاسلاح البيض إحرازهم، كما تعدوا على المجني عليه الثاني حال تدخله للذود عنه، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما والتأثير في غرادتهما لفرض السطوة عليهما، وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهما وتكدير أمنهما وسكينتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، إذ أنهم وعلى إثر خلافات نقابية سابقة بين المتهمين الثلاثة والمجني عليه الأول كونهم محامون، قد انتظر المتهمون الثلاثة المجني عليه الأول عقب فراغه من عملها وتربصوا به حال خروجه من قاعة محكمة جنح ثان الزقازيق الجزئية بعد حضوره إحدى الجلسات بها وبحوزتهم أسلحة بيضاء (مطاوي - سنجة)، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بمحاولة طعنه بالمطواة إحرازه ثم دفعه من الخلف فأسقطه أرضا، بينما قام المتهمان الآخران بالتعدي عليه بسنجة ومطواة إحرازهما بضربه بهما على رأسه، وحال تدخل المجني عليه الثاني لنجدة الأول والذود عنه قام المتهم الثاني بالتعدي عليه من الخلف بطعنه بالمطواة إحرازه طعنة واحدة استقرت بظهره من الأسفل من الناحية اليسرى، فأحدثوا إصابة الأول بالراس على النحو الوارد بالتقرير الطبي الخاص به وتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو 15%، وأحدثوا إصابة الثاني بالظهر من الناحية اليسرى على النحو الوارد بالتقرير الطبي وتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدين من ذلك قتلهما، إلا أنه قد أوقف وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو تجمع المارة من المواطنين وتدخلهم لإثنائهم عن موالاة التعدي على المجني عليهما ومداركة المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.