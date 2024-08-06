اليوم السابع
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انقلاب سيارة محملة بالبنزين على طريق دفرة - زفتى.. صور

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:30 م
انقلاب سيارة محملة بالبنزين على طريق دفرة - زفتى.. صور جانب من الحدث
الغربية مصطفى عادل

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شهد طريق دفرة _ زفتى الجديد، قبل قليل، انقلاب سيارة نقل مواد بترولية، محملة بالبنزين على الطريق أمام قرية كفر كلا الباب مركز السنطة، مما أدى إلى تفريغ حمولتها على الطريق دون وقوع اصابات.

انتقلت منى صالح رئيس مدينة السنطة، والحماية المدنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتم غلق الطريق، والتعامل بحذر مع البنزين المسكوب والسيطرة علي الموقف دون وقوع اصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل محملة بالبنزين على طريق دفرة _ زفتى الجديد أمام قرية كفر كلا الباب.

انتقلت الجهات المعنية لمكان الحادث، وتم التعامل مع البنزين المسكوب بحذر خشية اشتعاله، ورفع السيارة بواسطة أحد اللوادر واعادة فتح الطريق مرة أخرى.

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