"اليوم السابع" ينشر نتيجة الثانوية العامة بعد قليل والاستعلام برقم الجلوس

محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع" صباح اليوم الثلاثاء نتيجة الثانوية العامة 2024، عبر الموقع الرسمي لها، حيث يحصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة من نتيجة الثانوية العامة ويتم إتاحتها للطلاب للاستعلام برقم جلوس الطالب.

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2024.