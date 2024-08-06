الولايات المتحدة تعلن الانتهاء من سحب قواتها من قاعدة "أغاديز" فى النيجر

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ووزارة الدفاع الوطنى لجمهورية النيجر، اكتمال انسحاب القوات والأصول الأمريكية من "القاعدة الجوية 201" فى أغاديز.

وأشار بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن "هذا الجهد قد بدأ في 19 مايو بعد وضع شروط الانسحاب المتبادلة، وسيستمر التنسيق بين القوات المسلحة الأمريكية والنيجرية على مدى الأسابيع المقبلة لضمان اكتمال الانسحاب الكامل كما هو مخطط له".

وذكر البيان أنه "تم تطوير القاعدة الجوية النيجيرية 201، بالقرب من أغاديز في وسط النيجر، من جانب الولايات المتحدة لدعم التعاون الدفاعي المعزز مع القوات المسلحة النيجرية فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب الإقليمية".

وبحسب البيان ، فإنه "على مدى العقد الماضي، قامت القوات الأمريكية بتدريب قوات النيجر ودعم مهام مكافحة الإرهاب التي يقودها الشركاء ضد تنظيم داعش والقاعدة في المنطقة".

وأضاف البيان أن "التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة الأمريكية والنيجرية قد ضمن الانتهاء من هذا الإجراء قبل الموعد المحدد له ودون تعقيدات".