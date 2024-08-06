العيادات المتنقلة لمبادرة 100 يوم صحة بالأقصر تفحص أهالى القرى والنجوع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، دعم كبير للمواطنين ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، عبر انتظام العمل بالعيادات المتنقلة في القرى والنجوع المختلفة بمدن المحافظة، ويتم عبر حملة 100 يوم صحة تقديم فحوصات طبية مجانية ودورات وندوات توعوية للسيدات والرجال، ضمن حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

وفى هذا الصدد، كشف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تواجدت العيادة الثابتة في إدارة الأقصر بمستشفى الحميات، والعيادة المتنقلة بجوار موقف أرمنت وبإدارة الطود بجوار كنيسة العديسات، موضحاً أن المبادرة تشمل حملات بفرق صحية متنقلة وثابتة تجوب كافة القري والنجوع في المدن المختلفة، ويتم تفعيل كافة سبل التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من مبادرة 100 يوم صحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية اللائقة للمواطنين، ضمن الحملة التى يتم تنظيمها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد يوسف، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يتم خلال حملة 100 يوم صحة، تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.

ومن الجدير بالذكر، أنه خلال حملات 100 يوم صحة يتم تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.



العيادات المتنقلة لمبادرة 100 يوم صحة بالأقصر تفحص الأهالى



خدمات العيادات المتنقلة لمبادرة 100 يوم صحة بالأقصر



عمل العيادات المتنقلة لمبادرة 100 يوم صحة بالأقصر



فحص الأهالى ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالأقصر



