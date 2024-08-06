السكرتير العام والمساعد بالفيوم يعقدان لقاءات المواطنين بعدد من المراكز

الفيوم رباب الجالي

عقد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، لقاءً للمواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور سالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحث خلاله عدد 5 شكاوى لأهالي المركز والقرى التابعة، ووجه بسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما عقد لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحضور الأستاذ محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله 7 شكاوى.



كما عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله عدد 14 شكوى ومطلباً، وعقد لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز يوسف الصديق بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله 3 حالات، وتنوعت الشكاوى التي تم بحثها بمراكز طامية، وسنورس، وإطسا، ويوسف الصديق، بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وطلب إجراء عمليات جراحية، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.



