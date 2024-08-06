اليوم السابع
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السادس علمى رياضة: "دروسى كانت أون لاين.. وتنظيم الوقت أسباب التفوق"

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 02:02 ص
السادس علمى رياضة: "دروسى كانت أون لاين.. وتنظيم الوقت أسباب التفوق" أسرة الطالب أحمد تامر صلاح الدين
كتبت منال العيسوي

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 ونصيحته لأى طالب: ماتقارنش نفسك بحد واعمل اللى عليك ربنا هيوفقك
 

استقبلت أسرة الطالب أحمد تامر صلاح الدين يوسف مدرسة الجولف المتكاملة لغات بمدينة العبور الحى الخامس، خبر دخوله قائمة أوائل الثانوية العامة سادس مكرر شعبة علمى رياضة، بالزغاريد والفرحة بكلمة ربنا تمم جميله علينا ووفقه وفرح قلوبنا".


فى البداية أكد أحمد تامر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه استقبل الخبر فى البداية بصدمة، بعدما اتصل بهم أحد الأصدقاء يبلغهم، مضيفًأ: "لكن بعد كده استوعبت وفرحت جدًا، وده فضل من ربنا، ومستر محمود مدرس الرياضة ووالدى وأمى اللى تعبوا معايا".

ووجه أحمد نصيحه لطلاب الثانوية العامة العام المقبل قائلا :" توكل على الله، وابذل مجهودك اللى تقدر عليه ومتقارنش نفسك بحد تانى وركز ربنا هيكرمك".

من جانبه، قال والده تامر صلاح الدين لواء دكتور مهندس بالمعاش، إن اخية الأكبر يوسف الطالب حاليا فى كلية هندسة الفرقة الرابعة أخذ الثانوية العامة سنه كورونا، وكانت درسًا مستفادًا لأحمد شقيقة الأصغر، الذى كرر التجربة بدون إهدار الوقت فى الدروس ذهابًا وإيابًا، وكان يحضر أون لاين" .

وأضاف والده أن احمد عاشق للفيزياء والكيمياء والرياضة، وكان يحصل على أكواد المدرسين أون لاين ، وينظم وقته ويضع لنفسه تارجت ويحققه يوميا.

فيما قالت والدته إن احمد كان يضع لنفسه نظامًا فى المذاكرة ويستمتع بحياته دون توتر فهو يحب الرسم أيضا ومشاهدة الأفلام الأجنبية، لأنه عاشق للثقافة البريطانية بما فيها من جمال وحفاظ على الطبيعة والبيئة، مشيرة إلى أن وجودهم فى مدينة كالعبور هيأ مناخًا مناسبًا، كان سببا فى هدوءه فى التعامل مع المذاكرة" .

 

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