السادس علمى رياضة بالثانوية العامة: محتار بين هندسة وحاسبات ومعلومات.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" محتار بين هندسة وحاسبات ومعلومات.. مباشر من منزل السادس في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية"، حيث فقد عمت الفرحة منزل الطالب يوسف أبو غنام محمد أبو زيد عبود، السادس مكرر على الثانوية العامة علمى رياضة، والمقيم بمدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وتلقى يوسف عددا من الاتصالات من عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم وعلى رأسهم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن بسيوني، مدير إدارة بيلا التعليمية، وتوجه وفد من مدرسته لتقديم التهنئة بقيادة طارق بدر، مدير مدرسة لطفي العشري ببيلا، وعدد من أهالي مدينة بيلا وأقاربه.

أكد يوسف أبو غنام، أن والده هو من أخبره بالنتيجة، فقد كان في حالة فرحة لا توصف، لأنه لم يكن أن يكون من بين الأوائل على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه ردد كلمات الشكر لله والثناء على ما منحه تلك المنحة الجميلة، معترفاً بفضل والده ووالدته على ما بذلاه من جهد وتوفير كافة الإمكانيات من أجل تفوقه.

دب اليأس في نفسي أثناء الإمتحانات ولكن والدي أعاد لي الثقة

وأضاف يوسف، لم أكن ملتزم بالمذاكرة بعدد من الساعات، خلال الإمتحانات وجد صعوبة في بعض المواد، فدب في قلبه نوع من اليأس، ولكن بتشجيع والده، أكمل الإمتحانات، فكان رضى الله وحرصه على حفظ كتاب الله، ودعوات والديه، وراء تثبيته خلال الإمتحانات، وإعادة الثقة بنفسه، واستكمال الإمتحانات، فحقق له الله التوفيق، مشيراً إلى أنه يخير نفسه بين كلية هندسة او حاسبات.

وأوضح يوسف، فرحته الآن غامرة لاتوصف، ويهدى نجاحه وتفوقه لأسرته وأهل مدينته بيلا، وجميع أبناء محافظة كفرالشيخ، حيث أنه الوحيد فقط من بين أوائل الجمهورية من أبناء المحافظه، وشعاره دائما فى الحياه من جد وجد ومن زرع حصد، فوالده يعمل مهندس بترول، ووالدته حاصلة على بكالوريوس التربية النوعية، وله 3 أشقاء هم محمد بالصف الثاني الثانوي، وهو أول مدرسته، وعلى بالصف الثاني الإعدادي، وعبدالله بالصف الخامس الابتدائي، والفضل يرجع بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى إلى مجهود والده ووالدته معي طوال العام.

أعشق البرمجة وما يتعلق بالذكاء الإصطناعي

وأضاف السادس مكرر على الجمهورية في الثانوية العامة: لم يحصل دروس خارجية سوى في مادتين وبقية دروسه كنت تذاكرها من خلال الأنترنت، ويعشق البرمجة وكل ما يتعلق بعمليات الذكاء الاصطناعي.

والد يوسف: حفظ نجله للقرآن وطاعة ربه ورضا والديه سبب تفوقه

وأكد أبو غنام محمد، والد يوسف، أنه تلقى اتصالاً هاتفيا بنتيجة نجله، فحمد لله، وتواصل مع نجله ليزف له البشرى، وعاد لمنزلهم، ليستقبل المهنئين، مشيراً أنه كان على ثقة من تفوق نجله، لأنه من يحفظ كتاب الله، ويحرص على طاعته ربه، ورضا والديه، فلن يجد إلا كل توفيق ونجاح، وتميز.

والد يوسف: تركت له حرية اختيار الشعبة والكلية

وأضاف والد يوسف، أنه ترك له كامل الحرية في اختيار الشعبة بالثانوية العامة ما بين القسم العلمي " علوم أو رياضة" فاختيار الرياضات"، كما ترك له حرية اختيار الكلية، لأن هذا مستقبله وهو القادر على تحديده، بعون الله تعالى، ويتمنى ان يكون نجله أحد شباب مصر، النافعين لوطنهم ودينهم.

وأكد والد يوسف، مصر تحتاج لشباب متفهم ما يحتاجه العصر من علوم ومعارف وتخصصات، وليست البرة بالتكدس في كليات بعينها، ولكن الأهم اختيار التخصص الذي يتواكب من العصر والعلم المتطور.

وفد من التعليم لتهنئة يوسف ووالده وتكريمه خلال ساعات

وأكد طارق بدر، مدير مدرسة لطفي العشري، أن وكيل الوزارة، محمد عبدالله، قدم التهنئة ليوسف ووالده خلال اتصال هاتفي، كما هنأه حسن بسيوني مدير إدارة بيلا التعليمية، وكان برفقة وفد من مدرسته، مشيراً إلى أن يوسف من الطلاب المتفوقين ونال العديد من الجوائز في مسابقات عدة في القرآن الكريم، وشقيقة الأول على المدرسة، وهو بالصف الثاني الثانوي، مشيراً أن محمد عبدالله وكيل الوزارة, سيكرمه خلال الساعات المقبلة.

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