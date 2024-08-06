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السادسة مكرر بالثانوية العامة: أنا فى قمة السعادة وحلمي الالتحاق بالاقتصاد والعلوم السياسية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:15 ص
السادسة مكرر بالثانوية العامة: أنا فى قمة السعادة وحلمي الالتحاق بالاقتصاد والعلوم السياسية بشرى صلاح الدين السادس مكرر علي مستوي الجمهورية في الثانوية العامة
أسيوط-هيثم البدرى

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قالت بشرى صلاح الدين السادس مكرر علي مستوى الجمهورية في الثانوية العامة والطالبة بمدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات بمحافظة أسيوط، إنها في قمة سعادتها بعد علمها بنتيجتها وأنها تتمني الالتحاق بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية.


وأضافت بشرى، أن والدها أستاذ متفرغ بكلية الطب بجامعة أسيوط ولها 4 شقيقات بكلية الطب وشقيق آخر بالمرحلة الثانوية مشيرة إلى أن أسرتها كانت أكبر داعم لها وأنها شعرت بسعادة غامرة بعد علمها بنتيجتها وتهديد تفوقها ونجاحها لوالدها ووالدتها وكل أسرتها وكل من دعمها.

 

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

 







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