السادسة مكرر بالثانوية العامة: أنا فى قمة السعادة وحلمي الالتحاق بالاقتصاد والعلوم السياسية

أسيوط-هيثم البدرى

قالت بشرى صلاح الدين السادس مكرر علي مستوى الجمهورية في الثانوية العامة والطالبة بمدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات بمحافظة أسيوط، إنها في قمة سعادتها بعد علمها بنتيجتها وأنها تتمني الالتحاق بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية.



وأضافت بشرى، أن والدها أستاذ متفرغ بكلية الطب بجامعة أسيوط ولها 4 شقيقات بكلية الطب وشقيق آخر بالمرحلة الثانوية مشيرة إلى أن أسرتها كانت أكبر داعم لها وأنها شعرت بسعادة غامرة بعد علمها بنتيجتها وتهديد تفوقها ونجاحها لوالدها ووالدتها وكل أسرتها وكل من دعمها.

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