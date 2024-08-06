الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكى لبحث التطورات الإقليمية

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس الأمريكى "جو بايدن"، تناولا خلاله التطورات الإقليمية، والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية - الأمريكية - القطرية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وأكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين.