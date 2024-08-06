الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكى لبحث التطورات الإقليمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس الأمريكى "جو بايدن"، تناولا خلاله التطورات الإقليمية، والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية - الأمريكية - القطرية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وأكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين.
الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكى لبحث التطورات الإقليميةالثلاثاء، 06 أغسطس 2024 08:26 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب محمد الجالى
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