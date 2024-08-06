اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 09:57 م
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الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكى لبحث التطورات الإقليمية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 08:26 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكى لبحث التطورات الإقليمية الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس الأمريكى "جو بايدن"، تناولا خلاله التطورات الإقليمية، والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية - الأمريكية - القطرية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وأكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين.







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