اليوم السابع
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الرئيس السيسى وعاهل الأردن: يجب الوقف الفورى لإطلاق النار بغزة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 07:34 م
الرئيس السيسى وعاهل الأردن: يجب الوقف الفورى لإطلاق النار بغزة.. إنفوجراف اتصال يجمع بين الرئيس السيسي والملك عبد الله

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، اليوم، الثلاثاء، بالملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، تناولا خلاله الأوضاع الإقليمية وخاصةً في قطاع غزة، حيث تم استعراض الاتصالات المكثفة التي تجريها الدولتان، لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط.

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وأكد الزعيمان أولوية التهدئة في المرحلة الحالية، وخاصة من خلال التوصل إلى وقف فوري، ومستدام، لإطلاق النار بالقطاع، لنزع فتيل التصعيد، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة، مشددين على أن الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار في المنطقة يتمثل في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.







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