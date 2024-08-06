الجزائر وإيطاليا تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة

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بحث الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، ونظيره الإيطالي، ريكاردو قاريقليا، العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، لا سيما الوضع في غزة، والساحل، والعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.



جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي حول العلاقات الثنائية، والقضايا السياسية والأمنية الشاملة، بالجزائر العاصمة.



وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شكلت هذه الدورة التي شارك في أعمالها وفد كبير متعدد القطاعات، فرصة لكلا الطرفين لإجراء تقييم مرحلي للتعاون الثنائي وآفاقه في مختلف القطاعات، على ضوء المخرجات التي تم اعتمادها خلال الدورة الثانية لهذه الآلية المنعقدة بالجزائر العاصمة يومي 2 و 3 يوليو الماضي.



وأضاف البيان أن هذه الدورة شكلت خطوة مهمة في التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما القمة الجزائرية-الإيطالية الخامسة.