الثانى على الثانوية العامة: لم أتوقع تحقيق هذه النتيجة وحلمى كلية الهندسة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، حالة من الفرح والابتهاج الشديد بعد الإعلان عن حصول الطالب محمد أحمد داوود على المركز الثانى فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة الرياضيات.

وتوافد الأهالى على منزل الطالب المتفوق على الثانوية بوسط مدينة دمنهور لتقديم التهانى والتقاط الصور التذكارية، وسط الزغاريد وتوزيع الحلوى على الزائرين.

وأعرب محمد أحمد داوود الطالب بمدرسة دمنهور الثانوية بنين ، والحاصل على مجموع 405 عن سعادته الغامرة بهذا التفوق وتحقيق هذا المركز الدراسى، مضيفا أنه لم يتوقع أن يكون فى المراكز الاولى فى الثانوية العامة وأنه اجتهد بكل عزم وصبر لتحقيق هذا التفوق.

وأوضح داوود أنه في البداية لم يصدق نجاحه، وعندما عرف النتيجة كان الذهول هو السمة الغالبة على تفكيره. ولم يفق من هذا الشعور الا بعد توافد عائلته وأصدقائه على منزله لتهنئته بهذا التفوق.

وأشار الثانى على الثانوية العامة أنه كان يخصص للمذاكرة حوالى 4 ساعات يومياً فقط ارتفعت إلى 6 ساعات قبيل إجراء الامتحانات.

وعن طموحة أكد ابن البحيرة محمد داوود أن أمنية حياته الالتحاق بكلية الهندسة وهو حلمه الكبير منذ الصغر، وأنه يهدى نجاحه لأسرته التى لولاها ما حقق هذا التفوق الدراسى الباهر .