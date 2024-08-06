اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 09:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية: نعمل مع التحالف الوطنى على تحسين الخدمات للمواطنين

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 08:41 م
التنمية المحلية: نعمل مع التحالف الوطنى على تحسين الخدمات للمواطنين منال عوض وزيرة التنمية المحلية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل مع التحالف الوطني للعمل على تحسين الخدمات للمواطنين في جميع قرى مصر، مضيفة: "ونبدأ العمل بملف التنمية البشرية مع الجمعيات الأهلية".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

 







مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين 2024

حفلات العلمين اليوم

اسعار حفلات العلمين

حفلات مهرجان العلمين

حفلات العلمين

جدول حفلات العلمين

حجز حفلات العلمين

كيفية حجز تذاكر العلمين

موقع حجز تذاكر العلمين

اليوم السابع بلس

فعاليات مهرجان العلمين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة