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الأولى على الجمهورية علمى رياضة: مثلى الأعلى الدكتور مجدى يعقوب

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:47 ص
الأولى على الجمهورية علمى رياضة: مثلى الأعلى الدكتور مجدى يعقوب ندى رمضان
المنوفية - محمد فتحى

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قالت ندى رمضان عبد الونيس محمد الدمهوجى الحاصلة على المركز الأول على شعبة علمى رياضة على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، أنها كانت متوقعة حصولها على مركز ضمن أوائل الجمهورية، لأنها اجتهدت كثيرا وتركت الامر كله لله.

وأضافت الحاصلة على المركز الأول على شعبة علمى رياضة على مستوى الجمهورية ، حلمى الالتحاق بكلية الطب ، ومثلى الأعلى الدكتور مجدى يعقوب .

وأشارت الاولى أنها كانت تذاكر يوميا مايقرب من 3 إلى 4 ساعات، لكن حفاظى على أداء الصلوات سر تفوقى.

وأهدت الطالبة حصولها إلى المركز الأول لاسرة التى قدمت لى كافة سبل الراحه من أجل الحصول على تلك المجموع الكبير والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى

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