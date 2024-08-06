الأمم المتحدة: فصل 9 موظفين بالأونروا قد يكونوا شاركوا فى هجوم 7 أكتوبر

أحمد علوى

أعلنت الأمم المتحدة، أن 9 موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "قد يكونوا شاركوا" في الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، موضحة أنه تم فصلهم.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية: "لدينا معلومات كافية لإنهاء خدمات هؤلاء الأشخاص التسعة"، مضيفا أن المنظمة ستحتاج إلى تقييم أي خطوات أخرى "للتأكد بشكل كامل".



كانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.



يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجه، في وقت سابق، مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق منفصل في الاتهامات الإسرائيلية.