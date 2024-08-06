اليوم السابع
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استهداف عدد من المواقع الأمريكية قرب مطار بغداد

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 05:27 ص
استهداف عدد من المواقع الأمريكية قرب مطار بغداد مطار بغداد الدولى
أحمد علوى

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أفادت تقارير إخبارية، بسماع دوي انفجارات فجر اليوم الثلاثاء، بالقرب من مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأشارت التقارير، إلى أن الانفجارات التي وقعت منذ قليل وكان لها صدى قوي، هى نتيجة استهداف بعض المواقع الأمريكية القريبة من مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية.

وفي سياق آخر، ذكر مصدران أمنيان عراقيان بأنه تم إطلاق صاروخين من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد في غرب العراق.

وذكر أحد المصدرين أن الصاروخين سقطا داخل القاعدة، ولم يتضح ما إذا كان الهجوم مرتبطا بتهديدات إيران بالرد على عمليتي اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر، وفقا لما نشرته رويترز.







بغداد

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